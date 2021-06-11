Скорость прокатных электросамокатов в Москве ограничат до 25 километров в час

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Скорость взятых в аренду электросамокатов в Москве ограничат 25 километрами в час. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 11 июня.

— Мы подготовили обновленные правила работы сервисов шеринга электросамокатов. Операторы внедрят их в течение недели, — рассказали в ведомстве.

В департаменте уточнили, что новые правила позволят снизить число ДТП и лучше планировать развитие инфраструктуры. Операторы смогут иметь у себя в парке не более десяти тысяч самокатов, 40 процентов из которых необходимо разместить за пределами ТТК.

Также на одной парковке можно будет содержать не более шести самокатов одного оператора в радиусе десяти метров. Кроме того, до конца лета планируется установить около 1500 новых парковок.

Предельная скорость в «медленных» зонах с большим потоком людей составит 15 километров в час. Взять в аренду самокат можно будет людям старше 18 лет, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось, что более 500 «медленных зон» для электросамокатов может появиться в столице в июле.

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