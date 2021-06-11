«Заигралась в ведьму»: фанаты осудили Водонаеву за экстравагантные наряды в церкви и на кладбище

Фото: instagram/alenavodonaeva

Российская журналистка и блогер Алена Водонаева шокировала фанатов новой фотосессией, проходившей в Санкт-Петербурге. В своем Instagram звезда опубликовала снимки, которые она сделала в Евангелическо-лютеранской церкви святой Анны, а также на Смоленском православном кладбище.

— Вы уж простите за такое количество публикаций. Просто это — Петербург, — написала в Сети знаменитость.

По мнению поклонников, Алена Водонаева выбрала неподобающие наряды для посещения святых мест. Так, в церкви светская львица появилась в черном облегающем платье с глубоким декольте, а на кладбище, где она решила почтить память режиссера Алексея Балабанова, — в вызывающем корсете. Дополнили образы экстравагантные солнцезащитные очки.

«Тематика прямо у вас специфическая: с кладбища — в лютеранский храм сразу»; «Самая удобная одежда для посещения кладбища»; «Ваше стремление привлечь внимание таким способом только раздражает»; «Ради фото можно было бы плечи прикрыть. Срам», — возмутились комментаторы.

Многие подписчики поспешили указать на то, что светская львица «заигралась в ведьму». Вместе с тем нашлись интернет-пользователи, которые защитили вкусы звезды.

«Тот случай, когда наряд подобран с уважением к таланту гения. И, видимо, большинство комментирующих не слишком знакомы с его творчеством»; «Балабанов бы оценил»; «Не слушайте злые языки, вы одеты очень эстетично», — отметили фолловеры.

Ранее Алена Водонаева заявила, что бывший муж уделяет мало времени их сыну.

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