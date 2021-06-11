Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Девушка выпала с 86-го этажа башни «Евразия» в «Москве-Сити»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Девушка выпала с 86-го этажа башни «Евразия» в «Москве-Сити»

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Девушка выпала из окна 86-го этажа в центре Москвы. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 17:00 на Пресненской набережной. Девушка упала из окна башни «Евразия» в «Москве-Сити».

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства гибели девушки устанавливаются. Известно, что погибшей был 21 год.

Ранее ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке Москвы.

Читайте также: Годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа и погиб в Москве

падение«Москва-Сити»смерть девушки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте