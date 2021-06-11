Девушка выпала с 86-го этажа башни «Евразия» в «Москве-Сити»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Девушка выпала из окна 86-го этажа в центре Москвы. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 17:00 на Пресненской набережной. Девушка упала из окна башни «Евразия» в «Москве-Сити».

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства гибели девушки устанавливаются. Известно, что погибшей был 21 год.

Ранее ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже на северо-востоке Москвы.

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