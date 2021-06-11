Хиромант рассказал, как по рукам узнать об экстрасенсорных способностях

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По рукам человека можно выяснить, есть ли у него предрасположенность к эзотерике, экстрасенсорным способностям. Об этом заявил хиромант Иван Громов.

По словам эксперта, на наличие особых данных указывает двойная линия головы на правой руке. Она проходит по верхней части ладони, немного ниже линии сердца. Она может быть смещена к большому пальцу. Именно эта линия указывает на хорошую интуицию человека: он может предугадывать события, которые произойдут в будущем.

Также Иван Громов советует обратить внимание на линию интуиции. Она похожа на зеркальную линию жизни и находится на тыльной стороне ладони. Кроме того, об экстрасенсорном таланте говорят вертикальные линии самаритян — таковые следует искать под мизинцем, пишет Пятый канал.

Ранее хироманты рассказали, что рука мужчины говорит о его характере.

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