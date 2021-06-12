Итальянская сборная победила Турцию в матче открытия Евро-2020
Итальянская сборная по футболу одержала победу над командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Игра проходила в Риме, итальянцы смогли порадовать своих болельщиков и уверенно провели поединок. В первом тайме футболисты не сумели отметиться результативными действиями, а вторая сорокапятиминутка выдалась голевой.
Автором первого гола на турнире стал турецкий футболист Мерих Демираль. Однако он забил в собственные ворота на 53-й минуте. На 66-й минуте Чиро Иммобиле отправил второй мяч в ворота сборной Турции. Окончательный счет матча был установлен на 79-й минуте, когда забил Лоренцо Инсинье.
Примечательно, что турки за всю игру смогли нанести только два удара по воротам соперника. Итальянцы сделали это 24 раза.
⏰ RESULT ⏰— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
⚽️ EURO 2020 opens with a bang!
🇮🇹 Immobile & Insigne on target as Italy start with emphatic win in Group A...
🇹🇷 Turkey remain winless against the Azzurri @azzurri = your team to watch? 👀#EURO2020
Групповой этап Евро-2020 стартовал 11 июня и закончится 23 июня. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени.
Также на этой стадии турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
Ранее сообщалось, что футбольная деревня Евро-2020 официально открылась в Санкт-Петербурге.
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