Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Итальянская сборная победила Турцию в матче открытия Евро-2020
Фото: twitter.com/euro2020

Итальянская сборная победила Турцию в матче открытия Евро-2020

Юлия Курганова

Спорт

Итальянская сборная по футболу одержала победу над командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Игра проходила в Риме, итальянцы смогли порадовать своих болельщиков и уверенно провели поединок. В первом тайме футболисты не сумели отметиться результативными действиями, а вторая сорокапятиминутка выдалась голевой.

Автором первого гола на турнире стал турецкий футболист Мерих Демираль. Однако он забил в собственные ворота на 53-й минуте. На 66-й минуте Чиро Иммобиле отправил второй мяч в ворота сборной Турции. Окончательный счет матча был установлен на 79-й минуте, когда забил Лоренцо Инсинье.

Примечательно, что турки за всю игру смогли нанести только два удара по воротам соперника. Итальянцы сделали это 24 раза.

Групповой этап Евро-2020 стартовал 11 июня и закончится 23 июня. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени.

Также на этой стадии турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее сообщалось, что футбольная деревня Евро-2020 официально открылась в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Футбольный эксперт назвал самого сложного соперника россиян на Евро-2020

ТурцияЕвро-2020Италия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте