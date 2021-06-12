Итальянская сборная победила Турцию в матче открытия Евро-2020

Фото: twitter.com/euro2020

Итальянская сборная по футболу одержала победу над командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2020-2021. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Игра проходила в Риме, итальянцы смогли порадовать своих болельщиков и уверенно провели поединок. В первом тайме футболисты не сумели отметиться результативными действиями, а вторая сорокапятиминутка выдалась голевой.

Автором первого гола на турнире стал турецкий футболист Мерих Демираль. Однако он забил в собственные ворота на 53-й минуте. На 66-й минуте Чиро Иммобиле отправил второй мяч в ворота сборной Турции. Окончательный счет матча был установлен на 79-й минуте, когда забил Лоренцо Инсинье.

Примечательно, что турки за всю игру смогли нанести только два удара по воротам соперника. Итальянцы сделали это 24 раза.

⏰ RESULT ⏰



⚽️ EURO 2020 opens with a bang!



🇮🇹 Immobile & Insigne on target as Italy start with emphatic win in Group A...

🇹🇷 Turkey remain winless against the Azzurri @azzurri = your team to watch? 👀#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

Групповой этап Евро-2020 стартовал 11 июня и закончится 23 июня. Матч Бельгия — Россия пройдет 12 июня, начало в 22:00 по московскому времени.

Также на этой стадии турнира российская сборная встретится с командами Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Ранее сообщалось, что футбольная деревня Евро-2020 официально открылась в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Футбольный эксперт назвал самого сложного соперника россиян на Евро-2020