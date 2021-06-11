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Футбольная деревня Евро-2020 официально открылась в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Футбольная деревня Евро-2020 официально открылась в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Спорт

Футбольная деревня чемпионата Европы по футболу открылась на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в пятницу, 11 июня.

— Спасибо вам за веру в нашу страну, в свою команду, которая занималась подготовкой к этому празднику, — обратился к болельщикам министр спорта России Олег Матыцин.

Кроме того, губернатор города Александр Беглов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей страны и выразил уверенность в том, что Евро-2020 пройдет на высшем уровне. Уточняется, что в фан-зоне можно сыграть в футбол на мини-поле или сфотографироваться с куклами, которые изображают футболистов чемпионата, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ограничения для транспорта введут в Петербурге на время Евро-2020.

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