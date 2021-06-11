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Увеличение числа туристов ожидается в Москве за счет болельщиков Евро-2020
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Увеличение числа туристов ожидается в Москве за счет болельщиков Евро-2020

Иван Юминов

Город

Столичные власти ожидают летом увеличение потока туристов за счет болельщиков чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщила заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая в пятницу, 11 июня.

— Надеемся, что Москва обогатится теми туристами, что приедут на Евро и которые в эти дни смогут в течение четырех часов доехать до Москвы (из Санкт-Петербурга — прим. «ВМ») и посетить также различные мероприятия, — рассказала зампред комитета.

Шаршавицкая добавила, что перед началом Евро-2020 был запущен проект «Два города — миллион впечатлений», который позволит узнать о многих мероприятиях и активностях как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Кроме того, о предстоящих событиях можно узнать с помощью сервиса Russpass, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что арт-объект сервиса Russpass появится в «Лужниках» к открытию Евро-2020.

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