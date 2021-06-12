«Вся семья меня ненавидит»: Максакова рассказала об отношениях с детьми

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У оперной певицы Марии Максаковой не самые лучшие отношения со старшими детьми. Более того, Илья и Людмила Максаковы подали на нее в суд, чтобы получить элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей.

— Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи. Я начинаю думать, что все рассчитывали на мою смерть тогда, в 2017 году. Теперь же любыми путями у меня пытаются отнять имущество, — признается певица.

Она надеется, что дети перестанут слушать своего отца Владимира Тюрина.

—Я за все вас прощаю. Что бы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви, — обратилась Максакова к своим детям в интервью YouTube-каналу «Фрейда медиа».

Младший сын артистки Иван в настоящее время проживает в Киеве, сообщает StarHit. Максакова продолжает бороться за имущество ради его благополучия. Сама исполнительница уехала на Украину в 2016 году, и вернулась в Россию только в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что из-за кражи денег и картин из квартиры певицы было заведено уголовное дело.

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