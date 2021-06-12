Глава Госдепа США Блинкен выступил с заявлением по случаю Дня России

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Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России.

— От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России, — говорится в сообщении.

В обращении к жителям РФ, опубликованном на сайте Госдепа, политик подтвердил приверженность американских властей к конструктивному диалогу с Россией для развития двусторонних отношений.

Он добавил, что США поддерживают инициативу РФ сотрудничать с международным сообществом и совместно решать вопросы, представляющие глобальный интерес.

Ранее в Госдепе назвали условие, при котором США готовы продолжить общение с Россией. При этом Блинкен выразил мнение, что предстоящая 16 июня встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена вряд ли будет показательной, хотя появятся «определенные данные».

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