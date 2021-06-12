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Ученые перечислили внешние признаки признаки дефицита витамина B12
Фото: pexels.com/pixabay.com

Ученые перечислили внешние признаки признаки дефицита витамина B12

Михаил Алимов

Общество

Ученые объяснили, как определить дефицит витамина B12 по одному взгляду на ноги. Некоторые признаки могут говорить о наличии аутоиммунного заболевания, которое мешает усвоению витамина.

B12 наш организм получает только из пищи — куриных яиц, мяса, сыра и т. д. Если его в организме слишком мало, наша иммунная система может атаковать клетки желудка, принимая их за угрозу.

Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что признаками такого аутоиммунного заболевания могут быть покалывания в ногах. Это происходит из-за того, что при недостатке B12 случается избыточное образование кровяных телец, они не могут нормально функционировать, снижается количество кислорода в крови, которая достигает конечностей. Возникает ощущение покалывания.

Также, считают специалисты из Ноттингемского университета, нарушение регенерации на ногах говорит о дефиците данного витамина. Витамины группы В необходимы для наличия коллагеновой связи, здоровой иммунной системы и адекватного синтеза белка — все эти параметры говорят о состоянии кожи. На ногах она повреждается из-за слабого и менее насыщенного кислородом кровообращения, передает портал «МедикФорум».

Специалисты советуют при замеченных признаках дефицита витамина B12 обратиться к врачу, потому что бездействие чревато «серьезными неврологическими проблемами и заболеваниям крови».

Ранее диетолог назвал два опасных изменения в организме из-за дефицита витамина D.

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