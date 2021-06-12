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Врачи напомнили о незаметных признаках сахарного диабета
Фото: pixabay.com

Врачи напомнили о незаметных признаках сахарного диабета

Полина Долганова

Общество

Медики назвали несколько признаков, которые помогут диагностировать сахарный диабет на ранней стадии.

Так, если человек замечает, что его зрение ухудшилось, а картинка перед глазами становится нечеткой, следует обратиться к врачу. Кроме того, если все пришло в норму, расслабляться все равно не стоит. Промедления и невнимательность могут стоить пациенту зрения.

Характерными симптомами диабета также являются сухость в полости рта и приступы голода. Особое внимание к своему здоровью следует уделить в том случае, если вышеуказанные симптомы сопровождаются потемнениями кожи. Как правило, кожа приобретает темный оттенок, если организм сопротивляется инсулину, пишет «Российская газета».

Ранее диетолог развеяла популярный миф о вреде фруктов для диабетиков. По ее мнению, несмотря на различные теории, диабетикам не запрещено есть фрукты.

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