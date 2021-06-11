Диетолог подсказал, как понять, есть ли в организме дефицит витамина D

Фото: Pexels / Anna Shvets

Серьезными последствиями для организма может стать нехватка витамина D. Например, этот дефицит может вызвать изменения, влияющие на работу головного мозга. Как узнать, хватает ли данного полезного вещества человеку, рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Недостаточное количество витамина D приводит к двум изменениям: нарушениям психоневрологического характера и сбоям в системе опорно-двигательного аппарата. Частыми симптомами этого недостатка служат головные боли, депрессия, снижение когнитивных функций, слабость в мышцах, боли в костях, рост числа падений.

Диетолог считает, что нет явных признаков, которые бы свидетельствовали о дефиците данного витамина. Как правило, заметные глазу симптомы свидетельствуют о запущенных стадиях заболеваний, вызванных недостаточным содержанием данного минерала.

— Явных внешних признаков, кроме рахита у детей, нет. А рахит — это глубоко запущенный дефицит витамина D, — пояснил Михаил Гинзбург.

У взрослых это проявляется быстрым остеопорозом. Вместе с тем врач подчеркивает необходимость понимать, что у этого процесса достаточно много причин. Но если у человека наблюдаются боли в костях, то ему нужно проверить уровень содержания витамина D, отмечает Nation News.

Эксперт также добавил, что, если нет явных внешних признаков, лучшим решением станет сдача крови на анализ. Это подскажет, сколько данного витамина содержится в организме.

Читайте также: Врач объяснил роль витамина D в защите от COVID-19