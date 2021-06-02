Врач объяснил роль витамина D в защите от COVID-19

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Практически с самого начала пандемии коронавируса врачи начали рекомендовать пациентам прием витамина D. Несмотря на то, что он не способен бороться с вирусом, это полезное вещество стимулирует защитные системы организма. Подробно об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин.

— В этом вопросе нужно понимать, что витамин D не предназначен для лечения какой бы то ни было вирусной инфекции, — подчеркнул эксперт.

Его основные задачи подтверждены многолетними исследованиями — это помощь организму в выздоровлении при различных инфекциях, улучшение работы лимфатической системы, стимулирование Т-лимфоциты. При появлении коронавируса ученые в первую очередь предложили витамин D для стимуляции лимфатической системы.

— Данный витамин помогает человеку преодолевать заболевание, но не является лекарством. Его главная роль в этом процессе — создать все условия для того, чтобы позволить организму справиться с инфекционными агентами и очиститься от собственных поврежденных клеток. Но он никак не влияет на сам вирус, — подчеркнул Андрей Кондрахин.

Он добавил, что не нужно считать гарантией защиты от COVID-19 нормальный уровень витамина D, отмечает «Радио 1».

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