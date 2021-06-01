Ученые выяснили, что витамин D неэффективен против коронавируса

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Ученые-биологи из пяти стран не нашли связи между уровнем витамина D в организме и восприимчивостью к коронавирусу или тяжестью течения болезни. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Уточняется, что ученые из канадского Университета Макгилла вместе с коллегами из Японии, Израиля, Италии и Великобритании проанализировали ДНК 4134 человек с коронавирусом, а также 1 284 876 граждан без него, чтобы определить, связан ли менее тяжелый исход заболевания с высоким уровнем витамина D.

Используя наиболее точный метод исследования — менделевскую рандомизацию — эксперты не нашли подтверждения теории об эффективности витамина D в борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем ученые добавили, что эти выводы не относятся к людям с дефицитом витамина D, которым во время пандемии необходимо принимать витаминизированные добавки.

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