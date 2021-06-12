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Врач объяснил, почему возникает аллергическая реакция на тополиный пух
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Врач объяснил, почему возникает аллергическая реакция на тополиный пух

Елена Фролова

Общество

Сезон обильного тополиного пуха является настоящим испытанием для аллергиков. Как минимизировать раздражение, вызванное в этот период, рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— В первую очередь нужно понимать, что собой представляет тополиный пух. Это целлюлоза. Сам по себе он не вызывает никакой аллергии. Если человек, не подверженный аллергическим реакциям, вдохнет частички этого пуха, то у него произойдет простое раздражение дыхательных путей, что вызовет чихание, кашель, слезы и насморк, — пояснил эксперт.

По его словам, в большинстве случаев, это не имеет никакого отношения к аллергии. Защититься от этого можно: нужно надеть тканевую маску или прикрыться легким шарфом. Чтобы не допустить попадания пуха в квартиру или рабочее помещение, нужно повесить на окна мелкую москитную сетку или марлю, отмечает ФАН.

По словам аллерголога, такая реакция связана с пыльцой растений, а не с тополиным пухом. Как правило, самая сильная аллергия начинается в июле. В это время идет цветение злаковых и сорных трав. Самым страшным травяным аллергеном в центральной полосе России является полынь, а на юге страны — амброзия.

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