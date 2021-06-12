Россиянам рассказали, как за лето сделать ребенка финансово грамотным

Фото: pexels.com/cottonbro

Летние каникулы дают родителям и детям возможность больше времени проводить вместе. Причем потратить его можно не только на досуг и развлечения, но и на полезные вещи. Например, можно поставить перед собой и ребенком задачу – сформировать полезные экономические привычки. Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как можно за лето помочь детям стать финансово грамотными.

— Среди экспертов бытует мнение о том, что каждый человек живет по сценарию, заложенному в него родителями. То есть именно финансовое поведение пап и мам, то, как они взаимодействуют с деньгами, умеют грамотно ими распоряжаться и определяет отношение детей к финансам, — объяснила Наталья Колбасина.

Повседневная жизнь предоставляет человеку множество возможностей, чтобы он мог на личном примере показать сыну/дочери, как правильно распоряжаться деньгами. Для этого эксперт посоветовала несколько простых и эффективных упражнений. Во-первых, детям надо объяснять, зачем нужно сравнивать цены на товары и услуги, которые могут стоить по-разному. Например, если ребенок просит киндер-сюрприз, то можно зайти в несколько магазинов, чтобы найти тот, который стоит дешевле. Таким образом, по мнению финансового эксперта, у подрастающего человека сформируется привычка выбирать, а не брать первое попавшееся, отмечает ФАН.

Неплохим решением для родителей станет вовлечение ребенка в вопросы семейного бюджета. Когда родители совершают покупки по заранее составленному списку, в котором учитываются интересы всех членов семьи, то младшие ее члены тоже должны принимать участие в обсуждении.

В свою очередь, бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что современные дети уже являются более финансово грамотными.

— Дети нового поколения рождаются с айпадами в руках. Подростки в возрасте 12 лет сейчас не такие, как были в нашем поколении, — пояснил эксперт.

Как подчеркнул экс-советник российского лидера, если зайти на сайты сервисов по поиску вакансий, то там можно найти массу предложений от фрилансеров. Среди них редко, но встречаются вакансии для детей этого возраста. Поэтому, по мнению Германа Клименко, современные мальчики и девочки являются более финансово грамотными, чем их родители в их годы, отмечает ИА «НСН».

Читайте также: Эксперты по финансам рассказали, как сохранить и приумножить деньги