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ГИБДД при скрытом надзоре сможет визуально фиксировать разговор по телефону
Фото: moscow-live

ГИБДД при скрытом надзоре сможет визуально фиксировать разговор по телефону

Полина Долганова

Общество

Сотрудники ГИБДД смогут отслеживать телефонные разговоры визуально при скрытом надзоре. Об этом в субботу, 12 июня, сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Отвечая на вопрос о том, как это будет реализовываться, Митрошин заявил, что работники Госавтоинспекции могут фиксировать, фотографировать и снимать автомобилистов на видео.

Теперь, согласно проекту приказа МВД РФ, дорожные патрульные имеют полномочия фиксировать небезопасное вождение и разговоры водителей по телефону за рулем при проведении скрытого надзора на улицах, пишет ТАСС.

Ранее МВД России предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным.

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