Названы три профессии, которые обеспечат хорошую зарплату в ближайшие 10 лет

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Эксперты назвали три новых профессии, которые обеспечат хорошую зарплату в ближайшие десять лет. Это медиаменеджер, коуч и молекулярный диетолог.

Медиаменеджер — это человек, который обеспечивает для бизнеса продвижение в современных медиа. Эта вакансия очень востребована, потому что многие бренды предпочитают сами продвигать себя, считает руководитель образовательной программы «Медиакоммуникации» ВШЭ Александр Куприянов.

— У бизнеса есть необходимость общаться со своими клиентами, со своей аудиторией в соцсетях, продвигать свой продукт. Кроме того, сейчас бизнес, разочаровавшись в привычных СМИ, начинает выпускать свои медиа, — рассказал он.

Также Куприянов считает, что для данного направления необходимо умение «управлять медийными продуктами».

— Эти люди в медийной сфере отвечают за то, чтобы никто из потребителей не ушел расстроенным и недовольным, — резюмирует он о медиаменеджерах. Их зарплата составляет для начала 50 тысяч рублей, опытные соискатели могут найти вакансию на 150–200 тысяч.

Коуч — эта профессия появилась на стыке психологии, спорта, бизнеса и философии. Она тесно ориентирована на человека, на его состояние и благополучие.

— Коуч не дает оценок и советов, он задает вопросы, чтобы помочь человеку разобраться в себе, понять свои истинные цели и сделать шаг к их достижению. Это может быть развитие бизнеса, карьерный рост, выстраивание отношений с людьми, достижения в любых областях жизни, — рассказала Мария Гейнрихс, руководитель и преподаватель программы «Основы коучинга» в МГППУ.

Коучи не работают с психологическими травмами, для этого существуют другие специалисты. Представители данного направления могут выбрать себе специализацию, отмечает Гейнрихс.

— Допустим, вы хотите быть начальником, а вас никак не назначают. Карьерный коуч поможет с этим разобраться. Возможно, после беседы с ним вы сами решите, что эта цель навязана социумом, а вам это совершенно не нужно, или, наоборот, поймете, почему до сих пор не получили желанного места и что надо в себе изменить, чтобы подняться на новую ступеньку, — приводит пример она.

Также, помимо карьерного коуча, существует бизнес-направление, лайф и коучинг команд. Начальные зарплаты коучей начинаются от 70 тысяч рублей, специалисты с опытом могут рассчитывать на 300 тысяч.

Молекулярный диетолог — новая компетенция врача-диетолога. Он поможет составить индивидуальный рацион с применением самых передовых научных технологий. Например, с использованием пробиотиков.

— Исследования показывают, что если вводить пробиотики в высококалорийную диету (четыре тысячи калорий), то набор веса замедляется, — рассказала заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова.

По ее словам, средний вес студентов, обращавшихся по разным причинам к врачам, — 80 килограммов. Проблема ожирения приняла всемирные масштабы и остается одной из самых актуальных. Диетологи помогают людям бороться с ней. Зарплата у них начинается от 70–90 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что москвичам предложили более 13 тысяч вакансий на летний период.

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