Столичные улицы украсили флагами и плакатами в честь Дня России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Улицы столицы украсили флагами и праздничными плакатами в честь Дня России. Об этом в субботу, 12 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Более 1,2 тысячи флагов установлены на восьми мостах — Новоарбатском, Большом Москворецком, Большом Устьинском, Крымском, Большом Краснохолмском, мосту Победы, а также на 1-м и 2-м Минских путепроводах, — рассказал заммэра.

Кроме того, на фасаде Государственной думы со стороны улицы Охотный Ряд размещены 18 флаговых конструкций и декоративное панно.

Бирюков отметил, что в этот день архитектурно-художественная подсветка зданий будет работать в праздничном режиме. Подготовлено праздничное видео, которое будет транслироваться на 75 цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа.

Помимо этого, на остановочных павильонах, киосках и афишных стендах установлено более 700 праздничных тематических плакатов, добавил заместитель мэра.

Ранее Петр Бирюков рассказал о старте второго этапа благоустройства возле станции «Электрозаводская» БКЛ.

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