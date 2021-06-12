Автоюрист рассказал, как должен работать скрытый надзор ГИБДД

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Скрытый надзор за разговорами водителей по телефону во время езды является хорошим нововведением. Но он должен проводиться с фото- или видеофиксацией, чтобы не возникало ошибок при выписывании штрафов. А для его более эффективной работы нужно увеличить количество сотрудников ГИБДД на дорогах и возродить посты ДПС. Так автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал «Вечерней Москве» заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

— Тема очень хорошая. Но с некоторыми «но». Во-первых, глаз инспектора не является сертифицированным прибором. И выявлять правонарушения только потому, что я видел, это неправильно. Если они будут фиксировать на камеру и видеокамеру с привязкой к местности, к номеру машины, чтобы идентифицировать владельца, место, время, — это одно. И это плюс, — рассказал автоюрист.

По словам Славнова, телефон — это зло в руках не только начинающих, но и опытных автовладельцев. Эксперт напоминает, что автомобиль — это повышенный источник опасности. Пользование мобильным во время движения недопустимо.

— Скрытое патрулирование нужно. В Америке оно есть, и неплохо себя зарекомендовало. Фиксация нужна. Она разгрузит дороги от пробок, сократит аварийность. Но подчеркну, что только со средством видео- или фотофиксации можно выносить штраф, — добавил эксперт.

Если инспектор будет выписывать штраф за нарушение правил без фиксации техническими средствами, это грозит тем, что полицейские смогут применять санкции в отношении водителей, которые им просто не понравились.

— Или смотрел на госномер 338, а запомнилось — 330, — добавил Славнов.

Также автоюрист подчеркнул, что для более эффективной работы скрытого надзора необходимо увеличивать на дорогах количество сотрудников ГИБДД, а также возрождать их стационарные посты.

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