Городские службы перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

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Городские службы будут работать в усиленном режиме в праздничные дни — с 12 по 14 июня. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — отметил он.

По его словам, на дежурстве постоянно находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, которые в любой момент готовы выехать для исправления любой нештатной ситуации на городских объектах.

Также Бирюков объявил, что усилен контроль за соблюдением мер противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры, внимание уделено и работе электросетевых объектов.

— В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, — резюмировал он.

Ранее заммэра рассказал, как украсили столицу в честь Дня России.

СПРАВКА «ВМ»

День России является государственным праздником и отмечается в стране ежегодно 12 июня. Впервые этот день стал праздничной датой 11 июня 1992 года, когда Верховный Совет РФ постановил, что россияне должны отмечать этот праздник как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».

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