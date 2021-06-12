Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичей предупредили о грозе во второй половине дня 12 июня
Фото: Вечерняя Москва

Москвичей предупредили о грозе во второй половине дня 12 июня

Полина Долганова

Город

Кратковременные дожди с грозой настигнут столицу во второй половине дня 12 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха повысится до плюс 23 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в столице дождей должно стать меньше, а воздух может прогреться до 22–27 градусов.

Кроме того, москвичам пообещали потепление до 29 градусов на следующей неделе. Так, в понедельник, 14 июня, столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов днем. Кратковременный дождь и до 26 градусов тепла следует ожидать во вторник, 15 июня, и среду, 16 июня. В четверг, 17 июня, днем воздух прогреется до 24–29 градусов.

Читайте также: Синоптик предупредил о переносе купального сезона в Москве и Подмосковье

погодагрозаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте