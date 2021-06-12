Москвичей предупредили о грозе во второй половине дня 12 июня

Фото: Вечерняя Москва

Кратковременные дожди с грозой настигнут столицу во второй половине дня 12 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха повысится до плюс 23 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в столице дождей должно стать меньше, а воздух может прогреться до 22–27 градусов.

Кроме того, москвичам пообещали потепление до 29 градусов на следующей неделе. Так, в понедельник, 14 июня, столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов днем. Кратковременный дождь и до 26 градусов тепла следует ожидать во вторник, 15 июня, и среду, 16 июня. В четверг, 17 июня, днем воздух прогреется до 24–29 градусов.

Читайте также: Синоптик предупредил о переносе купального сезона в Москве и Подмосковье