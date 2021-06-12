Турэксперт оценила открытие авиасообщения с рядом стран

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Россия возобновила авиасообщение с Венгрией, Люксембургом, Австрией, Ливаном, Марокко, Маврикием и Хорватией с 10 июня. По мнению руководителя ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, пока россиянам не нужно сильно этому радоваться, так как массовые направления пока остаются закрытыми.

— Возобновлена регулярная перевозка. Это хорошо с той точки зрения, что авиасообщение вообще открылось. А с другой — нужно понимать, что для организационного туризма страны лишь приоткрылись, — объяснила Осипова.

По ее словам, чартерные рейсы приходится сдерживать из-за пандемии COVID-19. Все объясняется тем, что данный вид авиасообщения представляет собой поток людей, что представляет угрозу с санитарно-эпидемической точки зрения. Поэтому пока перелет возможен для тех граждан, у которых есть недвижимость в указанных государствах, родственники либо восстанавливаются деловые отношения с партнерами, отмечает ИА «НСН».

Как подчеркнула Осипова, к резкому оживлению туризма это не приведет. Пока в России продолжают ждать открытия массовых туристических направлений.

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