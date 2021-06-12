Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказал, как обезжиренные молочные продукты влияют на фигуру
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказал, как обезжиренные молочные продукты влияют на фигуру

Михаил Алимов

Общество

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев не советует употреблять в пищу обезжиренные молочные продукты и не считает их средством, способным помочь похудеть.

— Я бы обезжиренные продукты брать не рекомендовал, потому что количество их минусов превышает количество плюсов, — заявил он.

Диетолог объяснил, что жиры в первую очередь влияют на вкус пищи, поэтому в некоторые обезжиренные продукты производители добавляют больше сахара, чтобы оставить вкус. Это добавляет продукту простых углеводов, которые точно не помогут потерять вес.

— Если взять глазированные сырки, то жиры там являются натуральным усилителем вкуса и связующим веществом, которое позволяет создавать правильную консистенцию продукта. Когда производитель убирает эти жиры, он вынужден добавлять в продукт разные ароматизаторы, красители, продукты, заменяющие эти связующие жиры, в том числе и крахмал. А он вреден для людей, которые пытаются снизить вес и имеют сопутствующие проблемы, — пояснил Арзамасцев.

Обезжиренный творог почти такой же калорийный, как и обычный, но при этом, по словам диетолога, негативно влияет на усвоение организмом некоторых витаминов. Специалист рекомендует включить обычный творог в рацион, так как он не мешает похудению.

Арзамасцев советует пить молоко среднего процента жирности. Употребление одного стакана такого напитка в день не навредит диете. Людям с переизбытком холестерина врач рекомендует молоко с 1,5 процента жирности. Однако, по мнению диетолога, лучше заменить его на продукт растительного происхождения.

Диетолог рекомендует кефир с пониженным процентом жирности, потому что производителям нет смысла влиять на его вкус — он почти такой же, как и у обычного кефира, отмечает «Москва 24».

Ранее диетолог объяснила, почему запеченный картофель полезнее жареного.

Читайте также: Диетолог развеяла популярный миф о вреде фруктов для диабетиков

советы экспертовдиетологмолочные продукты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте