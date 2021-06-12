Стало известно о судьбе пропавшего сына Евгения Моргунова

Кадры из фильма Кавказская пленница

Сын известного актера Евгения Моргунова Антон умер еще 18 марта 2021 года, но о его судьбе стало известно только 12 июня. Об этом рассказали его соседи.

Оказалось, что уже несколько месяцев Моргунов похоронен в одной могиле с матерью — вдовой звезды «Кавказской пленницы», умершей от инсульта в январе этого года.

54-летний сын покойного артиста долгое время не показывался соседям, и они ничего не знали о его судьбе. Они вспоминают, что он однажды просто пропал. Соседи также рассказали, что Антон Моргунов был очень пьющим человеком.

Причину смерти Антона родные Моргунова не раскрывают. Как сообщает «Экспресс газета», его тело кремировали, а прах захоронили рядом с родителями и братом на Кунцевском кладбище.

Коллеги Евгения Моргунова вспоминают, что знаменитый артист тоже любил выпить, часто устраивал застолья, собираясь за столом со звездами отечественного кино. Он скончался в 1999 году от инсульта. По слухам, актер не смог пережить гибель в автокатастрофе младшего сына Николая, наследнику артиста было всего 25 лет.

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