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«Хочется уйти в тень»: Бородина объяснила, почему не говорит о проблемах в семье
Фото: instagram/borodylia

«Хочется уйти в тень»: Бородина объяснила, почему не говорит о проблемах в семье

Михаил Алимов

Общество

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров на просторах интернета не раз намекали на возможные проблемы в отношениях. Ведущая решила ответить, что у нее все хорошо и что она не хочет распространяться об этом.

— Я много раз говорила в интервью, что личные вещи не выношу на всеобщее обозрение — всему свое время. Прошу войти в мое положение и не переживать. Все отлично! Вы же знаете меня, ну как может быть по-другому, — сообщила Бородина.

Также она добавила, что сейчас ей необходим покой и отсутствие внимания к этому. Ведущая поблагодарила всех фанатов за поддержку.

— Все читаю, все чувствую… Спасибо огромное за поддержку, но пока хочется уйти в тень, — резюмировала она в своем Instagram.

Курбан Омаров ранее открыто заговорил о проблемах в личной жизни. В нескольких видео в социальных сетях он поделился, что даже стал хуже из-за этого соображать.

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