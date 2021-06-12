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«Потеряли багаж»: Анна Калашникова осталась без вещей на 3,5 миллиона рублей
Фото: Youtube / Super

«Потеряли багаж»: Анна Калашникова осталась без вещей на 3,5 миллиона рублей

Иван Юминов

Общество

Модель и певица Анна Калашникова лишилась багажа стоимостью 3,5 миллиона рублей, когда пыталась улететь с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Я ждала вылета несколько часов, постоянно переносили время. В итоге рейс вообще отменили, но возникла новая проблема — потеряли мой багаж, — рассказала исполнительница.

Калашникова добавила, что ее вещи не нашли до сих пор, но она верит в лучшее. Среди потерянного она перечислила несколько пиджаков стоимостью 300 тысяч рублей, сумки на 250 тысяч рублей, а также дорогую технику, отмечает портал Teleprogramma.pro.

Ранее Калашникова показала фотографии с крестин внучки Аллы Пугачевой.

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