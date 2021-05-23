«Как красиво и мило»: Анна Калашникова показала фотографии с крестин внучки Аллы Пугачевой

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Анна Калашникова рассказала, что племянник Аллы Пугачевой крестил дочь. Таинство прошло во Всехсвятском храме. Родители малышки пригласили Калашникову в храм вместе с крестными родителями девочки.

— Влад и его жена Гуля занимаются благотворительными проектами, и я счастлива была присутствовать на крестинах их очаровательной дочки Аллочки, — написала актриса под постом на своей страничке в Instagram.

Калашникова отметила сходство маленькой Аллы и ее знаменитой бабушки.

Актриса рассказала, что познакомилась с племянником Примадонны на съемках. По ее словам, в храме присутствовали только самые близкие для молодых родителей люди.

Ранее «ВМ» сообщала, что Примадонна стала бабушкой в пятый раз.

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