«Как красиво и мило»: Анна Калашникова показала фотографии с крестин внучки Аллы Пугачевой
Актриса Анна Калашникова рассказала, что племянник Аллы Пугачевой крестил дочь. Таинство прошло во Всехсвятском храме. Родители малышки пригласили Калашникову в храм вместе с крестными родителями девочки.
— Влад и его жена Гуля занимаются благотворительными проектами, и я счастлива была присутствовать на крестинах их очаровательной дочки Аллочки, — написала актриса под постом на своей страничке в Instagram.
Калашникова отметила сходство маленькой Аллы и ее знаменитой бабушки.
Актриса рассказала, что познакомилась с племянником Примадонны на съемках. По ее словам, в храме присутствовали только самые близкие для молодых родителей люди.
Ранее «ВМ» сообщала, что Примадонна стала бабушкой в пятый раз.
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