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Роман Романенко запустил дрон с надписью «Россия — страна первых»
Фото: Иван Степанов

Роман Романенко запустил дрон с надписью «Россия — страна первых»

Павел Гриднев

Общество

Депутат Госдумы, летчик-космонавт принял участие в соревнованиях по авиамодельному спорту по случаю Дня России.

«Гонка дронов» состоялась 12 июня в столичном районе Чертаново. Коптеры за минимальное вредя должны были пройти сложный маршрут с препятствиями, выполняя элементы авиационного пилотажа. Участником состязаний стал также Роман Романенко. Его квадрокоптер был украшен флагом с лозунгом «Россия — страна первых».

— День России — это символ единения всего нашего народа и общей ответственности за настоящее и будущее. Мы живем в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Верю, что каждый гражданин старается делать наше государство лучше, достигать новых и новых вершин, — отметил герой России перед началом соревнований.

Романенко также обсудил с организаторами «Гонки дронов» усовершенствование кордодрома. Площадку, на которой занимаются подростки, хотят расширить. Парк, где соревнуются гоночные модели, также нуждается в модернизации.Реализация этих планов была намечена на 2022 год. Депутат пообещал клубу обратиться к властям столицы с просьбой ускорить запуск проекта.

Россиядроныкосмонавт
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