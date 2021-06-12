«Это маловато»: Путин оценил заработную плату Героя труда

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин вручил награды лауреатам государственных премий и обладателям звания «Герой труда». На мероприятии в субботу, 12 июня, в Кремле он пообщался с трактористом из Ростовской области Александром Бондаренко.

— Зарплата какая у вас? — поинтересовался Путин.

— Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше, — сказал Бондаренко.

Главе государства названная сумма показалась небольшой.

— Это маловато, честно говоря, — заметил президент.

Герой труда пояснил, что иногда получает и 70 тысяч в месяц, но речь идет только о сезонных работах. Он отметил, что работникам хватает.

Путин подчеркнул, что такая зарплата является ниже средней по стране, поэтому нужно стараться ее увеличивать, сообщают «Известия».

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