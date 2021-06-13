Врачи назвали провоцирующие развитие артрита напитки

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Употребление определенных напитков — например, сладких газировок и пива — может приводить к развитию артрита. Об этом сообщили американские медики из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s.

По словам специалистов, научные работы доказали, что употребление подслащенных сахаром напитков приводит к повышению риска развития ревматоидного артрита.

Врачи сообщили, что ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует здоровые ткани и окружающие сосуды. В результате тонкий слой клеток, который покрывает суставы, воспаляется, что приводит к выделению определенных химических веществ. Из-за этого сустав может не только потерять форму, но и разрушиться.

Также ряд исследований показал, что повлиять на частоту и тяжесть приступов подагры, одной из разновидностей артрита, может алкоголь. Поэтому медики рекомендовали не употреблять спиртные напитки хотя бы несколько дней в неделю, передает издание Daily Express.

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