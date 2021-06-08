Ученые выяснили опасность кофе для зрения

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Потребление большого количества кофеина увеличивает риск глаукомы более чем в три раза для людей, которые генетически предрасположены к высокому глазному давлению. Опасность кофе для зрения выяснили ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай.

Специалисты проанализировали записи о более 120 тысячах участниках. Добровольцам было от 39 до 73 лет. Они заполнили диетические анкеты, сообщая, сколько пьют напитков с кофеином каждый день, какие кофеиносодержащие продукты употребляют и какими порциями. Ученые учитывали наличие глаукомы в семейном анамнезе.

Через три года у участников измерили внутриглазное давление и проверили зрение. Исследователи установили, что в целом высокое потребление кофе не связано с повышенным риском более высокого глазного давления или глаукомы. Но у 25 процентов добровольцев, у которых выявили высокую генетическую предрасположенность к глаукоме, любовь к кофе и кофеиносодержащим продуктам была связана с высоким риском развития этой болезни.

Ученые отметили, что потребление более 480 миллиграммов кофе в день (соответствует примерно четырем чашкам кофе) способствовало глазному давлению на уровне 0,35 миллиметра ртутного столба. При высоком генетическом риске потребление трех чашек кофе ежедневно увеличивало риск глаукомы в 3,9 раза, сообщается в издании MedicalXpress.

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