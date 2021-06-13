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Гастроэнтеролог сообщила, кому противопоказано пить много воды
Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог сообщила, кому противопоказано пить много воды

Юлия Курганова

Общество

Гастроэнтеролог Анна Денисова прокомментировала популярное мнение о пользе трех литров воды в день для здоровья. Она рассказала, кому нельзя пить много жидкости.

— Медицинская рекомендация — это полтора-два литра воды в сутки. Если вы активно занимаетесь спортом, можно выпивать и два с половиной, и три литра воды. Больший объем противопоказан пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, например, сердечной недостаточностью, а также людям со склонностью к образованию отеков на ногах, — сообщила медик.

Она объяснила, что у пожилых пациентов от избыточного употребления воды могут возникнуть отеки всего тела. Также вода в объеме более двух литров в день навредит людям с патологиями почек, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, как определить уровень загрязнения воды в домашних условиях.

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