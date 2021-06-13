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Российские корабли развернулись в рамках учений в Тихом океане
Фото: Сайт Министерства обороны России

Российские корабли развернулись в рамках учений в Тихом океане

Полина Долганова

Политика

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках начала проведения учений. Об этом сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

По его словам, суда уже приступили к выполнению мероприятий по программе в составе группировки дальней морской зоны ТОФ.

Кабанцов добавил, что в группировке в основном представлены корабли Приморской флотилии и вспомогательные суда Тихоокеанского флота.

В Минобороны РФ пояснили, что суда отрабатывают в рамках ученических мероприятий вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на дальней дистанции от пунктов базирования.

Всего в учениях задействовано 20 надводных боевых кораблей и около 20 единиц авиатехники.

Учения осуществляются под командованием адмирала Сергея Авакянца, пишет ТАСС.

Ранее Россия начала военные учения в Крыму с участием авиации.

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