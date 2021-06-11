Россия начала военные учения в Крыму с участием авиации

Фото: Минобороны РФ

В Крыму начались учения с участием авиации Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота РФ в пятницу, 11 июня.

Тренировки начались на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США «Лабун». Американский корабль планирует проводить операции по обеспечению безопасности на море.

Российские самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолеты будут отрабатывать боевые задачи в районе интенсивных полетов авиации.

— Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота, — уточнили в пресс-службе.

Всего в учениях примут участие около 50 единиц вооружения и боевой техники, а также порядка 15 единиц авиационной техники, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Российский флот начал учения в центральной части Тихого океана. Корабли прошли порядка четырех тысяч километров из своих пунктов базирования до места тренировок, где развернулись группировки флота. К учениям присоединились порядка 20 надводных боевых кораблей, а также подводные лодки и другие суда.

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