Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россия начала военные учения в Крыму с участием авиации
Фото: Минобороны РФ

Россия начала военные учения в Крыму с участием авиации

Анастасия Волоснова

Общество

В Крыму начались учения с участием авиации Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком. Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота РФ в пятницу, 11 июня.

Тренировки начались на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США «Лабун». Американский корабль планирует проводить операции по обеспечению безопасности на море.

Российские самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолеты будут отрабатывать боевые задачи в районе интенсивных полетов авиации.

— Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота, — уточнили в пресс-службе.

Всего в учениях примут участие около 50 единиц вооружения и боевой техники, а также порядка 15 единиц авиационной техники, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Российский флот начал учения в центральной части Тихого океана. Корабли прошли порядка четырех тысяч километров из своих пунктов базирования до места тренировок, где развернулись группировки флота. К учениям присоединились порядка 20 надводных боевых кораблей, а также подводные лодки и другие суда.

Читайте также: Минобороны РФ обнародовало документы об освобождении Литвы от нацистов

Армияроссийские военнослужащиеУчения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте