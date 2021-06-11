Минобороны РФ обнародовало документы об освобождении Литвы от нацистов

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало архивные материалы об освобождении Литовской Советской Социалистической Республики от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Рассекреченные журналы боевых донесений советских армий, наградные листы и фотографии, посвященные этой странице истории, обнародованы в рамках проекта «Без срока давности» по поручению президента России Владимира Путина.

Освобождение Литовской ССР силами Красной Армии началось летом 1944 года. Боевые потери достигали 137,2 тысячи человек. В Литве сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.

В частности, одной из важнейших и самых кровопролитных операций, проведенных советскими войсками при освобождении Литвы, стала Каунасская наступательная операция (28 июля – 28 августа 1944 года). В настоящее время в Каунасе расположены несколько советских братских могил.

Однако с середины 2008 года в прибалтийских государствах, включая Литву, активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям. В Минобороны напомнили про снесенный памятник советским воинам в городе Шауляй, хотя против демонтажа выступали представители ветеранских организаций и посольство России в Литве.

Архивные документы опубликованы в разделе «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить» на официальном сайте Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало архивные сведения о Пражской наступательной операции.

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