Российский флот начал учения в центральной части Тихого океана

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Крупные учения Тихоокеанского флота организовали в центральной части Тихого океана. Об этом рассказали в Минобороны России в четверг, 10 июня.

Тренировкой руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В ведомстве уточнили, что в учениях принимают участие разнородные силы флота. Корабли прошли порядка четырех тысяч километров из своих пунктов базирования до места тренировок, где развернулись группировки флота.

К учениям присоединились порядка 20 надводных боевых кораблей, а также подводные лодки и другие суда. В частности, в учениях приняли участие ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий» и «Совершенный», а также другие суда.

Кроме того, в тренировках примут участие 20 летательных аппаратов. Военнослужащие будут отрабатывать боевые задачи по охране и обороне морских коммуникаций. Корабли также будут отслеживать передвижение подводных лодок условного противника, пишет РИА Новости.

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