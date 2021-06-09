Шойгу заявил о старте программы обновления военкоматов в России

Фото: Минобороны РФ

В России будет запущена программа по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора к современным стандартам. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей в среду, 9 июня.

По словам Шойгу, в России необходимо приводить в порядок военкоматы.

— Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию, — подчеркнул министр.

Шойгу спросил у Рудени, хватит ли года на осуществление программы. Губернатор заявил, что областные специалисты смогут реализовать проект и за более короткие сроки. В ответ на это Шойгу пошутил, что «не слышит металла» в голосе Рудени, пишет ТАСС.

Напомним, с 1 апреля по 15 июля в России идет призыв на военную службу. Ожидается, что в 2021 году призывниками станут 134 тысячи россиян.

Ранее Шойгу отчитал сотрудников военкомата в Москве во время внезапной проверки.

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