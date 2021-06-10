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Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном
Фото: mil.ru / Минобороны России

Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном

Иван Юминов

Общество

Истребитель Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа в четверг, 10 июня.

— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана, — рассказали в ведомстве.

Су-35 вернулся на аэродром после того, как американский самолет развернулся от границы России, добавили в пресс-службе. Нарушения границы страны не произошло, отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram/РИА Новости

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой.

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Тихий океанСу-35российский истребитель
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