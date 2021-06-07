Беспилотник Boeing впервые осуществил дозаправку самолета в воздухе

Фото: Boeing

Летательный аппарат MQ-25 Stingray компании Boeing стал первым беспилотником, который дозаправил другой самолет в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в понедельник, 7 июня.

— Во время испытательного полета MQ-25 успешно выдвинул шланг и перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet. Тем самым он показал, что данный аппарат полностью готов к выполнению своей основной задачи — проведения дозаправки в воздухе, — рассказали в компании.

Аппарат предназначен для дозаправки других самолетов и сбора разведывательной информации, отмечается на сайте Boeing.

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