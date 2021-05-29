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Генерал предупредил об угрозе России из-за развала американской ядерной триады
Фото: US Air Force

Генерал предупредил об угрозе России из-за развала американской ядерной триады

Полина Долганова

Внешняя политика

Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания международного конфликта. Поэтому Россия и ее вооруженные силы должны пребывать в высокой степени готовности в ближайшее десятилетие. Об этом заявил военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

Он отметил, что развал американского ядерного комплекса является вызовом для России. РФ необходимо содержать вооруженные силы, спектр действий которых определен положениями военной доктрины, и иметь необходимые средства сдерживания.

— При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что американская ядерная триада на сегодняшний день находится в не лучшем своем состоянии, а ее перспективы еще хуже.

Кроме того, атомным подводным лодкам США 14 ПЛАРБ, из которых головные лодки подлежат замене к 2027 году, будет уже 46 лет, а последним в действующей серии — 30 лет. Генерал отметил, что прогнозировать действия оставшихся лодок в период 2028-2040 годов достаточно сложно.

Карпов указал на доклад министерства энергетики США, в котором говорится, что научно-производственная база этого ведомства не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.

Так, специалист сделал вывод, что Америка находится в начале цикла политико-экономического падения, а элита США будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости при утере мирового господства, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ узнали о секретной армии США из 60 тысяч человек.

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