Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 подняли над акваторией Балтийского моря для сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Уточняется, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над водами Балтики американский бомбардировщик, который приближался к границам России.

Летчик Су-27 сопроводил его и вернулся на аэродром после разворота военного самолета США. Нарушения государственной границы РФ допущено не было, пишет РИА Новости.

Ранее в США оценили российский ответ американским истребителям-невидимкам.

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