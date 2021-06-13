«Я жирная, ленивая»: Бортич рассказала о нелюбви к своему телу

Фото: instagram.com/bortich

Российская актриса Александра Бортич рассказала поклонникам о нелюбви к собственному телу и поделилась мыслями на тему принятия себя. Свои размышления звезда опубликовала на странице в Instagram.

— Очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе «я молодец» — это же вообще кошмар, куда легче — «я жирная, плохая, ленивая и так далее», — подписала публикацию девушка.

По ее словам, она ни разу в жизни не была полностью довольна своей физической формой и по сей день усердно работает над тем, чтобы полюбить себя.

Красота тела, как объясняет артистка, «измеряется количеством недовольства». Если его немного, то и отражение в зеркале близко к совершенству, если много — «пора бить тревогу и что-то делать».

После такого признания поклонники активно начали поддерживать Бортич в комментариях: «Ты идеальна в любом весе, Саш»; «Ты — супер»; «Ты умничка и красавица».

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