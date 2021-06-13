Назван продукт, который нельзя сочетать с картошкой

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Картофель не рекомендуется употреблять в пищу вместе с помидорами. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Специалисты отмечают, что картофель в сочетании с томатами может привести к расстройству пищеварения и нарушить процесс усвоения питательных веществ.

В материале также говорится, что картофель содержит много пищевых волокон, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, картошка богата клетчаткой. Этот углевод способен улучшить состояние кожи и привести женский организм к нужному кислотно-щелочному балансу.

Ранее диетолог Ирина Писарева объяснила, почему запеченный картофель полезнее жареного.

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