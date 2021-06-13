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Минимум 11 человек погибли и 144 пострадали при взрыве газа в Китае
Фото: Следственный комитет РФ

Минимум 11 человек погибли и 144 пострадали при взрыве газа в Китае

Полина Долганова

Происшествия

Как минимум 11 человек погибли и 144 госпитализированы в результате взрыва газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел около 06:30 по местному времени на продовольственном рынке внутри жилого комплекса в районе Чжанвань. Взрывная волна разрушила около сорока торговых точек.

На момент происшествия на рынке было много людей, которые совершали покупки либо завтракали.

Спасателям удалось вытащить из-под развалин 144 человека. Все они были доставлены в местные медицинские учреждения. Еще 37 пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии, 11 местных жителей скончались.

Ранее в Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов.

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