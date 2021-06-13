Россияне назвали основные причины опозданий

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Около 46 процентов жителей России чаще всего опаздывают на работу или на учебу. К таким выводам пришли специалисты сервисов «Ситимобил» и ResearchMe.

Почти треть опрошенных испытывают проблемы с тайм-менеджментом в отношении посиделок с друзьями или романтических свиданий.

Порядка 15 процентов респондентов чаще всего опаздывают на электрички, автобусы и троллейбусы.

Почти половина россиян, 41 процент, сетуют на общественный транспорт, расписание которого неподвластно законам времени. Около 30 процентов опрошенных жалуются на автомобильные пробки, которые не позволяют правильно рассчитать время на поездку.

Среди других причин опозданий были названы нежелание рано просыпаться, загруженное расписание дня и длительные сборы.

На первом месте в списке городов, жители которых испытывают проблемы с таймингом, находится Москва. Второе место поделили Краснодар и Ростов-на-Дону. Также в рейтинг вошли Уфа, Казань и Нижний Новгород. Самыми пунктуальными, согласно исследованию, оказались екатеринбуржцы, пишет RT.

Ранее Подмосковье и Петербург вошли в топ-10 привлекательных для инвесторов регионов.

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