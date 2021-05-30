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Сочи и Ялта возглавили рейтинг лучших летних курортов России
Фото: flickr.com / an Arx

Сочи и Ялта возглавили рейтинг лучших летних курортов России

Татьяна Плотникова

Туризм

Сочи (Краснодарский край) и Ялта (Крым) стали лидерами рейтинга лучших городов-курортов России на море и в горах для отдыха летом 2021 по итогам интернет-опроса россиян.

За Сочи как лучший летний курорт в России отдали голоса 21 процент участников опроса, за Ялту — 13 процентов. За Геленджик в Краснодарском крае проголосовали десять процентов опрошенных, за Анапу в Краснодарском крае — восемь процентов, за Кисловодск в Ставрополье — 7,5 процента, за Белокуриху в Алтайском крае — семь процентов.

Также в десятку лучших российских городов-курортов вошли Евпатория в Крыму — 6,5 процента, Теберда в Карачаево-Черкесии — пять процентов, Ейск на Азовском море в Краснодарском крае, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море в Калининградской области — по 4,5 процента респондентов.

По прогнозам аналитиков туристической отрасли, в 2021 году курорты Краснодарского края посетят более 18 миллионов туристов, курорты Крыма — свыше восьми миллионов. Самые популярные черноморские курорты Сочи и Ялту в 2021 году посетят более шести и трех миллионов туристов соответственно.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса свыше десяти тысяч посетителей портала «ТурСтат» в мае 2021 года.

Ранее аналитики туротрасли назвали топ-5 городов для недорогого отдыха в июне. Несмотря на высокий спрос, можно бюджетно отдохнуть в Сочи, Крыму, Анапе, Калининграде и Санкт-Петербурге.

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