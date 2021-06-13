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Москвичам рассказали о развитии шеринг-экономики в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичам рассказали о развитии шеринг-экономики в столице

Полина Долганова

Город

В рамках цикла публикаций «Московская экономика простым языком» жителям столицы рассказали о плюсах и минусах шеринг-экономики.

Интерес к совместному потреблению эксперты объясняют финансовой выгодой. Например, если автомобиль необходим на несколько часов и лишь в определенные дни, можно не покупать его, а арендовать на нужное количество времени.

Кроме того, жителей мегаполиса прельщает гибкость системы. Шеринг-экономика позволяет работать из любой точки мира, не быть привязанным к месту, дате и времени.

Еще каршеринг позволяет попробовать себя в роли водителя автомобилей разных классов, спортивных или раритетных машин.

Аренда машины является одной из самых популярных и доступных форм шеринга. Также особое место в жизни горожан занимает аренда велосипедов. За 2020 год москвичи совершили около 5,7 миллиона поездок на велобайках, взятых напрокат.

В текущем году в столице открыты почти 700 станций проката. В будущем власти Москвы планируют закупить еще тысячи велосипедов и установить 67 станций велопроката, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что скорость прокатных электросамокатов в Москве ограничат до 25 километров в час.

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