Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дина Аверина завоевала два золота на чемпионате Европы по художественной гимнастике
Фото: Сандурская Софья / АГН Москва

Дина Аверина завоевала два золота на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Полина Долганова

Спорт

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

В воскресенье, 13 июня, спортсменка оказалась на первом месте с результатов 28,850 балла. На втором месте расположилась израильтянка Линой Ашрам — она набрала 28,600 балла. Третью позицию в турнирной таблице чемпионата заняла уроженка Белоруссии Алина Горносько. В ее активе 28,500 балла.

Ранее российская спортсменка заняла первое место в упражнении с обручем. Ее результат составил 28,350 балла.

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в городе Варна в Болгарии с 9 по 13 июня.

Читайте также: Сборная России проиграла Бельгии в своем стартовом матче на Евро-2020

золотохудожественная гимнастикаСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте