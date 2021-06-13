Дина Аверина завоевала два золота на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Фото: Сандурская Софья / АГН Москва

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

В воскресенье, 13 июня, спортсменка оказалась на первом месте с результатов 28,850 балла. На втором месте расположилась израильтянка Линой Ашрам — она набрала 28,600 балла. Третью позицию в турнирной таблице чемпионата заняла уроженка Белоруссии Алина Горносько. В ее активе 28,500 балла.

Ранее российская спортсменка заняла первое место в упражнении с обручем. Ее результат составил 28,350 балла.

Напомним, чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в городе Варна в Болгарии с 9 по 13 июня.

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