Эксперт объяснил, почему онлайн-торговля не заменит офлайн

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Развитие онлайн-отрасли не сможет полностью вытеснить традиционные каналы реализации товаров. Такого мнения придерживается президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его мнению, основная тенденция современного рынка заключается в максимальном удовлетворении всех запросов клиента.

— Онлайн и офлайн — это всего лишь два канала, с помощью которых реализуются товары. Они имеют разные формы взаимодействия с покупателем, — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что всегда будут люди, которые хотят тратить время на то, чтобы забрать свой заказ, и готовы платить за доставку. Параллельно с этим всегда будут и такие покупатели, которые предпочитают традиционные покупки, отмечает RT.

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